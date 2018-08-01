المونديالي جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي غدا الخميس في الأسبوع الأول للدوري الممتاز، حيث سيحكم الدولي جهاد جريشة مباراة الأهلي والإسماعيلي في التاسعة مساء ، بينما يدير محمد معروف مباراة الجونة والمصري في السادسة مساء.

وكان جريشة قد أدار مباراة إنجلترا وبنما والتي إنتهت 6-1 لمنتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم الأخيرة بروسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا للمرة الثانية في تاريخه.

ويدير مباراة الجونة والمصري كلا من محمد معروف حكم ساحة ويعاونه سامي هلهل واحمد لطفي، وإسلام أبو شنب حكماً رابعاً، وكل من محمد عباس قابيل ومحمود رشدي حكماً خامساً.

بينما يدير مباراة الأهلي والاسماعيلي كلا من جهاد جريشة حكم ساحة ويعاونه سمير جمال وعبد الفتاح عريشة، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكماً خامساً