محكمة مغربية تقضي بسجن اللاعب الدولي أمين حارث

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية بإدانة أمين حارث نجم المنتخب المغربي لكرة القدم بالسجن أربعة شهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8600 درهم (نحو 900 دولار أمريكي) .

وكان حارث صاحب الـ21 عاما لاعب شالكه الألماني تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في 29 يونيو الماضي مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت النيابة العامة في مراكش استمعت لأقوال أمين حارث وأطلقت سراحه بضمان مالي ، كما استدعت عائلة الضحية الذي توفي عن عمر يناهز 28 عاما. وكشفت التحريات والتحقيقات أن مسؤولية الحادث المميت تسبب فيها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي ، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي الإخباري على الانترنت.

وأكدت التحقيقات أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين وأن حارث هو من كان يتولى قيادة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه كان في حالة طبيعية.

ويستهل شالكه مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الألماني (بوندسليجا) بلقاء فولفسبورج في 25 أغسطس الحالي.