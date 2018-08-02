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تعادل رابع في الدوري بين النجوم وطلائع الجيش

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 11:12 م

 

تعادل فريق النجوم مع طلائع الجيش سلبياً في المباراة التي إقيمت بينهم علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة حصد كلا الفريقين نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالدوري .  

وشهدت مباريات الجولة الأولى حتي الأن 4 تعادلات بعد المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ،والتعادل السلبي بين الزمالك وبتروجت وتعادل الداخلية ووادي دجلة بهدف لكل منهما ، بينما شهدت مباراة وحيدة الفوز وكانت بين الانتاج الحربي وحرس الحدود والتي إنتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف.


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