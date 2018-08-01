شخصية معارضة مهمة تعود إلى الكونغو بعد 11 عاما في المنفى

عاد جان بيير بيمبا جومبو، نائب الرئيس السابق للكونغو، الذي أسقطت المحكمة إدانته في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حزيران/يونيو الماضي، إلى مسقط رأسه، اليوم الاربعاء، بعد 11 عاما في المنفى.

ووصل بيمبا، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تجرى في وقت لاحق هذا العام، إلى بلاده، على متن طائرة خاصة، هبطت بمطار العاصمة، كينشاسا، حيث استقبله وزير العلاقات البرلمانية، ليسانجا بونجانجا.

وتم استقبال بيمبا أيضا من قبل عشرات الالاف من نشطاء المعارضة، الذين تجمعوا خارج المطار.

يأتي عودة بيمبا بعد أن أسقطت المحكمة الجنائية الدولية إداناته، قبل شهرين، معللة ذلك بأخطاء إجرائية خطيرة.

وكان ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد "حركة تحرير الكونغو" قد أعلن ترشيح بيمبا 55 عاما، لخوض السباق الانتخابي.

ومن أجل زيادة فرص انتخابه في اقتراع 23 ديسمبر المقبل، يخطط الحزب لتشكيل تحالف مع أحزاب المعارضة الأخرى.