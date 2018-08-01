«أسوان»: تسليم 21 منزلا جديدا «كامل التشطيب» في 7 قرى بنصر النوبة

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم، بتسليم 21 منزلا جديدا وكامل التشطيب بـ7 قرى، هم: (المالكي، وسنقاري، والسبوع، وبلانة، والجنينة والشباك، والريقة، وشاتورمة)، بمركز نصر النوبة.

وذلك بعد نجاح مؤسسة «مصر الخير»، بالتعاون مع المحافظة، في إنشاؤها من جديد بتكلفة وصلت لنحو 4.2 مليون جنيه ضمن مشروع تحسين بيئة السكن «ستره»، والذي يستهدف 200 منزل على مستوى المحافظة.

وفي كلمته، لفت اللواء مجدي حجازي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي متواكبا مع قيام «مصر الخير» بالبدء في مشروع «سكن الخير» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي يستهدف إعادة ترميم 200 منزل بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، تشمل الأسقف والأرضيات واستكمال التشطيبات الأخرى، بالإضافة إلى توصيل المرافق العامة لهذه المنازل من مياه شرب وكهرباء.

وطالب المحافظ، مسئولي مؤسسة «مصر الخير»، بتقديم دعمها وتعاونها فيما تقوم به الدولة من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بقرى مركز نصر النوبة؛ لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي تبذل فيه الحكومة جهودا كبيرة، وبالتوازي تقوم المؤسسة أيض بتنفيذ مزيد من المشروعات على أرض أسوان بشكل ممنهج لزيادة عدد المستفيدين منه على مستوى المحافظة.