علق الفنان محمد عادل، على تصريحاته السابقة بشأن عدم إجادة الفنان عبد الحليم حافظ للتمثيل، قائلًا: «أنا شايف أن عبد الحليم حافظ مش أهم ممثل في جيله ده رأي الشخصي».



وقال «عادل»، في لقائه ببرنامج «عقارب الساعة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الثلاثاء، إنه يحب ويقدر الفنان عبد الحليم حافظ وينتمي لجيله القديم وأغانيه الرائعة، مؤكدًا أن تصريحاته لا تقلل من أنه مطرب عظيم وأسطورة، وحالة فذة في نجوم جيله.



وأضاف أنه بالرغم من نجاح 16 فيلم إجمالي الأعمال السينمائية لـ«عبد الحليم»، إلا أن ذلك لا يدل على أنه ممثل ناجح.



وتابع: «عبد الحليم عمل أفلام ناجحة وقدر يقرب من جيله والأجيال اللي بعدهم، لكن منقدرش نقول عليه ممثل عظيم، لأنه مش زي محمود مرسي أو محمود المليجي، وفي رأي الشخصي محمد فوزي مثل أفضل منه».



