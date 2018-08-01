اتفاق تعاون بين «المركزي للإحصاء وهيئة البريد» لتطوير منظومة الرقم البريدي الجديد

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للبريد، للاستعانة بالخرائط الرقمية والبيانات السكانية والاقتصادية لتنفيذ منظومة الرقم البريدي الجديد.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن مشروع الرقم البريدي الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات التوصيل والتوزيع في الجمهورية، بما يساعد على نمو الخدمات الحكومية للهيئات والمواطنين، كما يدعم تخطيطاً حكومياً أكثر كفاءة في عدة مجالات (إسكان، ضرائب، الإنقاذ والطوارئ، مرافق، إلخ)، بالإضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وصناعات التسويق المستهدف.

وأوضح وزير الاتصالات، عمرو طلعت أن البروتوكول يستهدف إنشاء إطار تنظيمي للتعاون بين الجهتين، متضمناً محددات استعانة الهيئة بخرائط الأساس الرقمية والبيانات السكانية والاقتصادية المنتجة حديثاً بواسطة الجهاز (من خلال مشروع التعداد العام للسكان 2017)، لاستخدامها في المشروع القومي "لمنظومة الرقم البريدي الجديد" الذي تقوم الهيئة القومية للبريد حالياً على تنفيذه بهدف إنشاء رقم بريدي جديد يحد كل مجموعة من المباني ويحدد بشكل متفرد كل مكان قابل للعنونة في مصر، وذلك في إطار منهجية تتوافق مع الحدود الإدارية للدولة، وتحقق الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وثقة المواطن البسيط في دور هذه المكاتب.