إنجلترا تستعد لتقديم طلب استضافة كأس العالم 2030

أعلن جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه تم الموافقة في الشهر الماضي على إجراء دراسة جدوى إمكانية ترشح بلاده لاستضافة كأس العالم 2030

واضاف ان حكومة المملكة ستقدم عرضا مشتركًا بقيادة إنجلترا لإستضافة المونديال، في الوقت الذي ينتظر فيه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عرضًا قويًا من أحد دول الإتحاد الاوروبي، لإستضافة البطولة.

الجدير بالذكر ان الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي سيقدمون عرضًا مشتركًا لإستضافة نسخة 2030، فيما يستعد المغرب وتونس والجزائر للمنافسة بشكل مشترك على إستضافة نهائيات كأس العالم.

وإذا نجح منتخب إنجلترا ، فستكون هذه هي أول بطولة لكأس العالم في البلاد منذ عام 1966 وأول بطولة كبرى منذ 34 عامًا.

وبدأ من نسخة 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيسك، ستشهد مشاركة 48 فريقًا، في شكل جديد للمنافسات ورفع عدد الدول المشاركة بشكلها الحالي والتي تبلغ 32 منتخب.