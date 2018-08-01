انهيار أرضي يهدم 5 منازل شمالي تايلاند ويحول وجهة سياحية إلى «منطقة كوارث»

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انهارت خمسة مباني في الطريق المؤدي إلى جبل فو تشي فاه، إحدى الوجهات السياحية الأشهر في إقليم تشيانج راي شمالي تايلاند؛ بسبب انهيار أرضي نجم عن أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإقليمية أعلنت المنطقة كمنطقة كوارث.

ولم يسفر الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، عن إصابة أية أشخاص، ولكن سكان المباني الخمسة الخرسانية الواقعة في منطقة ثوينج لم يتمكنوا من إخراج متعلقاتهم من المنازل قبل انهيارها.

وذكرت الصحيفة أن أربعة مبان أخرى مجاورة معرضة للانهيار، بالإضافة إلى مركز معلومات سياحي مكون من طابقين.

وأفاد رئيس الإدارة المحلية بالمنطقة، نيوات نجامتورا، إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أكثر من أسبوع قد تسببت في الانهيار الأرضي.

وقال إن الخسائر تقدر بنحو 1.2 مليون باهت "36148 دولارا" وتعتزم السلطات إقامة جسر أعلى الطريق الذي شهد الانهيار لتتمكن المركبات من المرور بشكل مؤقت.