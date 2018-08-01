الممثل الأمريكي ديفيد هاسلهوف يتزوج عارضة الأزياء هايلي روبرتس في إيطاليا

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تزوج الممثل الأمريكي الشهير ديفيد هاسلهوف، 66 عاما، صديقته هايلي روبرتس، 38 عاما، في إيطاليا.

وأكد المتحدث باسم "ديفيد"، لمجلة "بيبول" نبأ الزواج، قائلا إن "ديفيد" تزوج صديقته في منطقة بجنوب إيطاليا أمس الثلاثاء.

وكان "ديفيد"، أشار إلى خططته للزواج من "هايلي" مطلع الشهر الماضي، وقال لبرنامج "إنترتينمنت تونايت" إنه يعتزم الزواج في يوم 31 يوليو في إيطاليا.

يُذكر أن الزوجين التقيا عام 2011 أثناء إقامة "ديفيد" في بريطانيا خلال تصويره لبرنامج "بريتن جوت تالنت".

وأعلن الاثنان خطوبتهما في مايو 2016.

ويشار إلى أن "ديفيد" تزوج في السابق من الممثلة كاثرين هيكلاند في الفترة من 1984 إلى 1989، بعد ذلك انفصلا.

وبعد ذلك تزوج "ديفيد" من باميلا باك عام 1989 وأنجب منها بنتين تايلور، 27 عاما، وهايلي، 25 عاما.