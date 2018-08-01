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لاعب منتخب اليد: حلم حياتي تحقق بالانضمام للأهلي

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 9:49 م

أبدى أحمد خيري، المنضم لفريق كرة اليد بالأهلي، سعادته بتحقيق حُلم حياته بعد الانضمام إلى الفريق، مشيرًا إلى أنه سيقاتل من أجل إثبات جدارته باللعب لـ”رجال يد الأهلي”.

وأشار اللاعب إلى أنه يحْلُم بارتداء قميص الأهلي منذ الصِّغر، موجهًا الشكر للجهاز الفني على إتمام التعاقد معه، مؤكدًا أنها ثقة كبيرة تُحمّلهُ مسئولية كبرى في الفترة القادمة.

وأضاف أن لديه ثقة كبيرة في قدراته، وفي النجاح والظهور بالصوة التي ترضيه وتُرضي الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن علاقته مميزة بجميع لاعبي الأهلي من خلال التواجد بمعسكرات المنتخبات الوطنية، وأن هذه النقطة تحديدًا سوف تساعده بشكل كبير على الانسجام خلال الفترة القادمة.

وألمح ‘خيري’ إلى أن هدفه تحقيق تاريخ كبير مع الفريق، وأن ينجح في التتويج ببطولة إفريقيا، التي تقام في شهر أكتوبر القادم، لتكون أفضل بداية له مع الفريق.


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