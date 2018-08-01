علق النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث، قائلًا إن القانون دستوري، وسيحقق المساواة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي.



وقال «رفعت»، في لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن القانون يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتوصيل الدعم لمستحقيه، معقبًا: «المواطنين الأكثر احتياجا لا يصل لهم الدعم، والفساد يسيطر على الدعم؛ وسيساهم القانون في توصيل الدعم لمستحقيه».



وأوضح أن رفع الدعم عن الطفل الثالث سيحقق العدالة الاجتماعية، حتى لا يصبح إنجاب الأطفال نوع من أنواع التجارة؛ نتيجة لدعم الدولة لجميع الأطفال، متابعًا أن الدولة لن تستطيع تقديم الدعم للمواطنين في حالة استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، وستظل العديد من الأسر تحت خط الفقر.



وأشار إلى عدم وصول دعم منظومة الخبز للمواطنين بشكل عادل، متابعًا: «دعم التموين للخبر يصل إلى 100 مليار جنيه، ولا يستفيد منها الفئة الأكثر احتياجًا، والتوزيع غير عادل بسبب زيادة الأفراد على البطاقات، ولو وزعنا المبالغ على المواطنين أفضل من عدم العدالة في توزيع دعم الخبز».