مانشستر يونايتد يحول اهتمامه لمدافع برشلونة

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حول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه لضم الكولومبي ييري مينا مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت شبكة «سكاي سبورت » البريطانية أن إدارة اليونايتد تسعى للتعاقد مع المدافع الكولومبي لتدعيم خط الدفاع ، بعد تعثر المفاوضات لضم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي بسبب رفض إدارة النادي الإنجليزي.

وقالت الشبكة أن ليستر سيتي رفض العرض الذي قدمه يونايتد من أجل التعاقد مع ماجواير مقابل 65 مليون جنية إسترليني، وأنه ستجدد عقد اللاعب خلال الأسابيع المقبلة.

وسيقدم مانشستر يونايتد عرضا رسميا لبرشلونة من أجل التعاقد مع مينا مقابل 30 مليون جنية إسترليني بعد فشل صفقة ماجواير خلال الميركاتو الصيفي الحالي.