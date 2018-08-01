رئيس الوزراء: تكليفات الرئيس بمؤتمر الشباب مهام للحكومة سيتم متابعة تنفيذها

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالتنظيم المتميز الذي ظهر به المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي احتضنته "منارة التعليم "جامعة القاهرة، وشهد عرض خطط وزارتي الصحة والتعليم، لاستراتيجيتهما الوطنية للتطوير خلال المرحلة المقبلة، كما شكل منبراً للاستماع إلى مختلف آراء الشباب وأفكارهم، وطرح رؤاهم، والحوار والنقاش معهم في العديد من الموضوعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب، والتي تضمنتها توصيات المؤتمر، هي بمثابة مهام للحكومة سيتم توزيعها على كل وزارة أو جهة وفقاً للتخصص، كما ستبدأ إجراءات المتابعة وتقديم تقرير وافٍ بشأن تنفيذ هذه التوصيات، والتي تضمنت إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني، وكذا مركز لتدريب معلمي ومدربي ومدققي التعليم الفني الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة، كل في تخصصه.

ووجه مدبولي خلال الاجتماع، أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتاً إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع العمل في كل وزارة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وكذا الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

وقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم على الوزراء لاستيفاء ملاحظات الوزارات كافة، وذلك تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.