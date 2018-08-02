أرسنال يفوز على تشيلسي في الكأس الدولية للأبطال الودية

فاز فريق أرسنال على تشيلسي 6 / 5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديجير في الدقيقة الحاسمة، وتعادل ألكسندر لاكازيتي لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان للضربات الترجيحية التي ابتسمت لارسنال.

ويستعد أرسنال لمواجهة فريق مانشستر سيتي يوم 12 أغسطس المقبل في مستهل مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.