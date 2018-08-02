الخميس 2 أغسطس 2018 12:05 ص القاهرة القاهرة 28.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

أرسنال يفوز على تشيلسي في الكأس الدولية للأبطال الودية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 11:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 11:39 م

 فاز فريق أرسنال على تشيلسي 6 / 5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم .

 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديجير في الدقيقة الحاسمة، وتعادل ألكسندر لاكازيتي لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

 

واحتكم الفريقان للضربات الترجيحية التي ابتسمت لارسنال.

 

ويستعد أرسنال لمواجهة فريق مانشستر سيتي يوم 12 أغسطس المقبل في مستهل مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك