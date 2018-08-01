إجلاء مئات الركاب من مترو باريس بسبب خلل فني

تسبب خلل فني مقترن بجدول صيفي مكثف في الاضطرار لإجلاء مئات الركاب ليلا من مترو باريس، حسب ما أفادت به الهيئة المستقلة للنقل في باريس اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إن قطارا على خط المترو رقم 1 تعطل بين المحطات، وأوقفت أنظمة السلامة على الخط الآلي، الذي يعمل بدون سائقين، القطار القادم خلفه.

وانتهى الأمر بتوقف إجمالي 12 قطارا بمئات الركاب في الأنفاق بين المحطات، مما أدى إلى عملية الإخلاء التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

ونشرت أسماء معاد، مراسلة موقع "بازفيد" الإخباري على الانترنت، مقاطع فيديو عبر "تويتر" تظهر الركاب الذين كانوا معها في أحد قطارات الأنفاق المتوقفة وهم يتناقشون حول ما إذا كانوا سيقفزون على القضبان ثم يشقون طريقهم عبر الأنفاق المظلمة.

واشتكى العديد من الركاب من أنهم لم يحصلوا على معلومات كافية من الهيئة المستقلة للنقل فى باريس، بينما كانوا عالقين في العربات الساخنة.

وأوضحت الهيئة أن أنظمة التهوية في بعض القطارات توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي عندما سحب الركاب إشارات الإنذار.

واعتنت خدمات الطوارئ بخمسة ركاب.

ووصفت الهيئة الحادث بأنه "نادر للغاية".

وبلغ زمن التقاطر بين رحلات القطارات 90 ثانية على الخط - وهو معدل مرتفع للغاية لأي نظام مترو - لتعويض إغلاق خط "رير إيه" الموازي للضواحي بسبب أعمال خاصة بفصل الصيف.

وتم استئناف تشغيل الخط ،الذي يخدم النقاط السياحية الساخنة مثل متحف اللوفر والشانزليزيه، صباح اليوم الأربعاء.