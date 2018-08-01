«الزراعة»: سلطنة عُمان تعتمد شركات مصرية لتصدير بيض المائدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة سلطنة عمان على اعتماد عدد من الشركات المصرية المنتجة للبيض، لتصدير منتجاتها من بيض المائدة السائل إلى السلطنة.

وقال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان أخطرت مصر رسميا، باعتماد شركتين مصريتين، لتصدير منتجاتهما من بيض المائدة السائل المعامل حراريا إلى السلطنة، وذلك حسب الإجراءات والنظم المطبقة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح أبوستيت - في بيان اليوم - أن سلطنة عمان كانت قد أرسلت وفدا من المديرية العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة العمانية، للاطلاع على عدد من المنشآت المنتجة للبيض في مصر، وكافة مراحل السلسلة الإنتاجية وحتى الانتهاء من تجهيز المنتج النهائي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الفريق الفني الموفد من السلطنة تأكد تماما من أن الشركتين تتبعان المتطلبات والممارسات الصحية والتصنيعية ونظام مراقبة الجودة في الإنتاج والتصدير.

من جهتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن إجمالي ما تنتجه مصر من بيض المائدة بلغ حوالي 14 مليار بيضة سنويا، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض تصديري للخارج، يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وجلب العملة الصعبة.

وأكدت محرز أن مصر حريصة على الحفاظ على سمعتها التصديرية لمختلف دول العالم، وفتح أسواق جديدة في الخارج للمنتجات المصرية سواء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الحيوانية والداجنة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العلمية الحديثة، خلال كافة مراحل الإنتاج، بما يساهم أيضا في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي.