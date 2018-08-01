يونايتد يفرض عقوبة مالية قاسية على مارسيال

وقع مانشستر يونايتد غرامة مالية على الفرنسي، أنتوني مارسيال، لاعب الفريق، بعد تخلفه عن العودة إلى معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب سفره إلى باريس لحضور ولادة طفله.

وذكرت صحيفة « صن» البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر، قررت معاقبة مارسيال، بغرامة مالية، تصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني، وهو قيمة راتب اللاعب في أسبوعين.

وغادر مارسيال صاحب الـ22 عاما معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى باريس لحضور الولادة، لكن مورينيو كان يتوقع منه العودة إلى الولايات بعد ذلك ولم يفعل.

وأشارت الصحيفة إلى تجاهل جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين عن مستقبل المهاجم الفرنسي، حيث حاول مورينيو أن يحيل السؤال إلى المسئول الإعلامي كارين شوتبولت للإجابة عنه.

وعندما سئل فيما بعد عما إذا كان سيعود إلى الفريق قال: «لا أعرف».

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على نظيره ريال مدريد (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.