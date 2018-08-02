«التموين»: استبعاد غير المستحقين للدعم وفقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية قريبا

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم استعباد غير المستحقين للدعم في الفترة المقبلة من خلال الشروط والمعايير التي ستضعها لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف متحدث «التموين» في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك 70 مليون مواطن مصري يحصلوا على دعم التموين والخبز وهذه النسب غير صحيحة، متابعًا: «لما الشعب يبقى 100 مليون 70% يحصلوا على الدعم يبقى في حاجة غلط، وهدفنا توصيل الدعم لمستحقيه».

وأشار إلى وضع معايير خاصة لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني مثل معدلات الدخل والإنفاق، وخاصة معدل الإنفاق؛ نتيجة لتغير معدل الدخل من وقت لآخر، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن هذه المعايير قريبًا، على أن يتم الإعلان عن عدد غير المستحقين في الفترة من 4 لـ6 أسابيع.

وأكد على ضرورة عدم وجود بيانات خاطئة على البطاقات التموينية أو عند إضافة المواليد حتى لا يتم حذف واستبعاد البطاقة من الخدمة حرصًا على المصلحة العامة ولتوصيل الدعم لمستحقيه.