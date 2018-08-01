تحطم طائرة تقل 100 شخص على الأقل في المكسيك

ذكرت السلطات أن طائرة تابعة لشركة «إيرومكسيكو» كانت تقل ما لا يقل عن 100 شخص تحطمت في حادث وقع، الثلاثاء، شمال المكسيك، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.



وذكرت بعض التقارير أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري، بينما قال آخرون إنها تحطمت بعد إقلاعها في ولاية دورانجو.



ولم تتوفر أي معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات، على الرغم من أن شبكة ميلينيو الإخبارية أفادت بأن 80 شخصا قد أصيبوا.



وقال حاكم الولاية خوسيه إيزبورو، إن الحادث وقع في مطار جوادالوب فيكتوريا في دورانجو: "لا توجد رسميا أي أرقام عن المصابين أو الوفيات".



وصرح مسؤولو الأمن والنقل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم يحاولون التأكد من تلك التقارير.