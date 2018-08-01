طارق يحيي : نجحنا في السيطرة علي مفاتيح الزمالك

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أعرب طارق يحيي المدير الفني لبتروجت عن سعادته لتعادل فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري.

وقال يحيي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء:" الحمد لله علي النتيجة أمام الزمالك، ونجحنا في إغلاق مفاتيح لعبه رغم قوة لاعبيه".

وأكمل:" الإلتزام والروح للفريق هما سر التفوق على القوة الهجومية للزمالك"، مشيرا إلي أنه ألزم لاعبه شميلس بيكلي بالضغط علي محمود عبد العزيز لاعب وسط المارد الأبيض لأهميته في منتصف ملعب الفريق.

وأتم: "عملنا على إفساد هجمات الزمالك للزمالك، ونجحنا في وقف خطورة أيمن حفني، وبالتالي لم تصل أي فرص خطيرة لكاسونجو رغم قوته".

وفرض التعادل السلبي نفسه علي لقاء بتروجت والزمالك في أولي جولات النسخة الـ60 من الدوري.