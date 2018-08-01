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افتتاح أول مراكز لاحتجاز طالبي اللجوء في ألمانيا بموجب خطة مثيرة للجدل

ميونخ- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 10:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 10:47 ص

تطلق ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أول مراكز مثيرة للجدل لاحتجاز المهاجرين من أجل التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، بعد خلاف حول سياسة اللجوء التي كادت تسقط الحكومة.

وتم إنشاء تلك المراكز في إطار خطة وزير الداخلية هورست زيهوفر، الرامية إلى خفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال تسريع عملية اللجوء والإسراع من عمليات ترحيل من يتم رفض طلباتهم.

وقد تسببت خطته التي تستهدف البدء في إعادة المهاجرين على الحدود، في أزمة سياسية في يونيو وهددت استمرارية التحالف طويل الأمد بين الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة آنجيلا ميركل والحزب الاجتماعي المسيحي بقيادة "زيهوفر".

وكانت ولايات ألمانية أخرى قد أرجأت إنشاء مثل تلك المراكز أو رفضت المشاركة بتلك السياسة، لكن بافاريا تمضي في الخطة رغم الانتقاد.

وقد انتقدت جماعات كنسية ومدافعون عن اللاجئين وأحزاب معارضة، هذه الخطة ووصفوا المراكز بأنها معسكرات ترحيل.


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