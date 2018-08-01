نيابة سيدي جابر تُسلم جثمان طالب سقط أسفل قطار الإسكندرية لأسرته

قررت نيابة سيدي جابر شرق الإسكندرية، الأربعاء، تسليم جثمان طالب مقيد بالفرقة الأولى كلية الهندسة بجامعة طنطا، ويدعى «ع. أ. ع»، 20 عامًا، لأسرته من مشرحة الإسعاف، لدفنه بمسقط رأسه في منية سمنود، مركز أجا، في الدقهلية، وذلك بعد أن لقي مصرعه إثر انزلاق قدماه وسقوطه أسفل عجلات القطار رقم 158 المتجه للقاهرة، أثناء سيره أعلى كوبري الإبراهيمية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة محطة سكة حديد سيدي جابر، بمصرع الطالب أسفل عجلات القطار، وبإخطار النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، عقب تحرير محضر إداري قسم شرطة سيدي جابر.