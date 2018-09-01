أظهرت الصور التي ألتقطت للجنود الإنجليز خلال الحرب العالمية الأولى طرق إستغلالهم لأوقات إيقاف إطلاق النار، عن طريق ممارستهم الفكاهة كوسيلة للتغلب علي أهوال الحرب، فقد شملت الصور أوضاع مضحكة للجنود ونقلت عنهم أوقات المزاح، وتحضير الطعام، وجاءت معظم الصور خلال معركة "السوم" التي جرت بين القوات البريطانية والألمان على ضفاف نهر السوم في فرنسا عام 1961 من الحرب العالمية الأولي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تلك الصور، تحت عنوان "الضحك في وجة الموت"، وقالت "الصور التي تم التقاطها على الجبهة الغربية أعيدت إلى الحياة ببقع من الألوان فهي تظهر القوات البريطانية التي تستغل معظم لحظات وقف إطلاق النار خلال الحرب العالمية الأولى".

و أظهرت الصور ضحكات الجنود البريطانيين ومشاهد أخري للجنود الألمان خلال الحرب

مجموعة من جنود المدفعية الملكية، يجلس اثنان منهم على قذائق كبيرة كتبت عليها عبارة "ضمان من أجل السلام" في عام 1918

جندي إنجليزي يبتسم و يضحك مازحا داخل بقايا حوض إستحمام على أرض الحرب

جندي إنجليزي برفقة "بغله"، حيث كانوا يستخدمون الحيوانات لحمل الطعام والماء والذخيرة والإمدادات للرجال في الخطوط الأمامية

الجنود الإنجليز يصنعون العشاء في أحد الخنادق في معركة "السوم" عام 1916

أحد الخنادق الألمانية على خط جبهة نهر "السوم" في فرنسا

تحمل الخيول الجنود وتجر العربات وسط الدمار في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى 1917

السيارات المصفحة متوقفة في بلدة شديدة التحصين في مكان مجهول خلل الحرب في فرنسا

وجدير بالذكر أن معركة "السوم" قد جرت بين القوات الألمانية، وقوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والتي كانت ضمنها القوات البريطانية في العام 1961، لتنتهي بخسائر كبيرة للطرفين، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الأولى.