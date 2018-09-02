محمد إبراهيم: الإصرار سبب الفوز الكبير للزمالك على إنبي

أكد محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك أن فريقه كان الأفضل في لقاء إنبي ونجح في الفوز برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.

وشدد اللاعب على أن فريقه كان لديه إصرار على تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من النجوم في الجولة السابقة بالدوري.

وأضاف اللاعب إلى أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة قوية قبل فترة التوقف، وشدد على أنه تحت أمر الجهاز الفني سواء شارك أساسيا أو بديلا.

بهذه النتيجة يرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر الدوري مؤقتا بفارق الأهداف، في حين يتوقف رصيد انبي عند 6 نقاط يحتل المركز الثامن.