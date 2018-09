لماذا تخشى إسرائيل من بث لقاءات الرئيس الفلبيني أثناء زيارته لها؟

يستعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، لزيارة إسرائيل الأسبوع الجاري، كأول رئيس فلبيني يزور تل أبيب، وتسعى البلدان خلال تلك الزيارة التي ستستمر لأربعة أيام، إلى توطيد سبل التعاون بينهما، بجانب الترويج للروابط التجارية والعسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلا عن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية، إن معظم أحداث الزيارة لن تكون متاحة للعرض على وسائل الإعلام بشكل مباشر؛ لتخوف تل أبيب من تصريحات «دوتيرتي»، التي دائما ما تثير الجدل داخل وخارج الفلبين.

ويلقب الرئيس الفلبيني داخل الفلبين، بـ«قاضي العدل» لدوره في القضاء على تجارة المخدرات ومكافحة الجريمة في الفلبين، وآخرون يطلقون عليه «دونالد ترمب الشرق» بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

وترصد «الشروق» أبرز تصريحات الرئيس الفلبيني المثيرة للجدل:

«اثبتوا لي وجود الإله»

أثار الرئيس الفلبيني الجدل، عقب تصريحاته حول فكرة وجود الله، واصفًا الرب بأنه سخيف، متعهدًا بتقديم استقالته لمن يثبت وجوده.

وشكك «دوتيرتي»، في قصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة كما يرويها الإنجيل، وعقيدة الخطيئة الأولى في الديانة المسيحية، وتعد الفلبين دولة ذات أغلبية كاثوليكية.

«تقبيل فتاة على الهواء»

أثناء تواجده في كوريا الجنوبية، التقى «دوتيرتي» بالجالية الفلبينية هناك، وأثناء الحفل قبّل أحدى الفتيات الحاضرت، عقب استلامها كتابا منه.

«تهديد الأمم المتحدة»

وجه «ترامب الشرق» اتهامات لمنظمة الأمم المتحدة، مهددًا بالانسحاب من المنظمة الأممية، وتشكيل منظمة دولية بديلة لها؛ بعد انتقاد خبراء أمميين إجراءاته ضد تجارة المخدرات في بلاده.

وقال في تصريحاته: «الأمم المتحدة عديمة الفائدة، وإذا قالت شيئا سيئا عني، فأستطيع أن أقول أنا 10 أمور سيئة عنها».

«سب بابا الفاتيكان»

لم يسلم بابا الفاتيكان فرانسيس، من هجوم الرئيس المثير للجدل عليه، فقد وصفه قبل ترشحه للانتخابات عندما كان عمدة مدينة دافاو، بـ«ابن العاهرة»، بسبب انتقاد البابا طريقته في قتل المجرمين ومحاولة القضاء على تجارة المخدرات.

«سب باراك أوباما»

عند سؤال «دوتيرتي»، عن ما كان ينوي تبرير عمليات قتل تجار المخدرات خارج نطاق القانون للرئيس الأمريكي أوباما عندما يلتقيان في قمة مجموعة دول جنوب شرق آسيا، قال إنه لن يسمح لأوباما بإلقاء دروس في حقوق الإنسان.

ووجهة حديثه لأوباما قائلا: «عليك أن تحترم الآخرين ولا تلقي فقط بالأسئلة والتصريحات، يا ابن العاهرة، سألعنك خلال المنتدى، سنتمرغ في الوحل مثل خنزيرين إذا فعلت ذلك معي».

«جمال النساء سبب انتشار الاغتصاب»

فاجئ الرئيس المثير للجدل، النساء في بلاده بتصريحات مثيرة، عندما قال إن جمالهن هو السبب في زيادة معدلات الاغتصاب في مدينة دافاو، متسائلا إذا كان الرجل يجلس إلى جوار سيدة بلا أسنان، هل سيحاول اغتصابها من الأساس؟.

President of the Philippines admonished for saying large number of rape cases is due to country's beautiful women pic.twitter.com/cWqHywrrPF