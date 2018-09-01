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أفاد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «انفجرت سيارة مفخخة أمام جامع الميتم القريب من مبنى المجلس المحلي وسط المدينة، وأن 3 قتلى على الأقل سقطوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية».

وأضاف المصدر، أن دماراً كبير خلفه الانفجار بالسيارات والمحال التجارية والمباني في المنطقة، وأن فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية تعمل على نقل الجرحى وإخماد الحريق ورفع الأنقاض.

وتسيطر على مدينة اعزاز فصائل المعارضة المنضوية في قوات درع الفرات المدعومة من تركيا.