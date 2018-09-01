«اقتصادية النواب»: إضافة المواليد من دون تنقية البطاقات يرفع الدين العام

حسن السيد: سنتقدم بطلب إحاطة لتعديل منظومة التموين.. والصعيدى يطالب بحذف الفئات غير المستحقة.. والجوهرى: نعمل على برنامج لتنظيم الدعم

أبدى عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب حسن السيد، تخوفه من تسبب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية فى عجز بالموازنة العامة للدولة، حال عدم تنقية بطاقات التموين من أصحاب الدخل المرتفع، وحالات الوفاة، والمسافرين للخارج، والحالات التى ليست لها بيانات سليمة ممن ليسوا فى احتياج كبير لصرف السلع التموينية.

وقال السيد، لـ«الشروق»، اليوم، إن إضافة المواليد الجدد دون تنقية بطاقات التموين من الفئات غير المستحقة للسلع التموينية سيؤدى إلى ارتفاع فى إجمالى الدين العام المحلى، مضيفا يتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن تعديل منظومة التموين وحل الإشكالية التى ستنتج عن إضافة المواليد الجدد.

وحذر عضو اللجنة الاقتصادية محمود الصعيدى، من تباطؤ وتأخر عملية تنقية بطاقات التموين من الفئات غير المستحقة، لافتا إلى أنه سيتقدم أيضا بطلب إحاطة للمجلس فى حالة عدم تنقيتها.

وأشار الصعيدى إلى أن عملية إضافة المواليد جاءت بالأساس لخفض الأعباء من على كاهل المواطنين، وتعويض الأفراد المحتاجين، كما تمنح الدولة القطاعات الحكومية مبالغ مادية من ضرائب البنزين ورفع الدعم، من أجل استكمال عملية الدعم الاقتصادى المحلى، فضلا عن الحماية الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة، مشددا على ضرورة عملية التنقية لتوفير ميزانية المواليد الجدد عن طريق حذف غير المستحقين من المقيدين بمنظومة الدعم.

ورأى عضو اللجنة عمرو الجوهرى أن إضافة المواليد الجدد لن تسبب أعباء على الدولة، موضحا أن شبكة البيانات هى التى ستحدد الأولى بصرف السلع التموينية، ومن ثم سيتم حذف غير المستحقين، وبالتالى لن يصبح هناك عجز على الدولة.

وأوضح الجوهرى لـ«الشروق»، أن هناك محاولات لصياغة برنامج متكامل لكيفية تنظيم منظومة الدعم ككل، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول الأسبوع المقبل لتقديمه لرئيس الحكومة وللبرلمان، للحد من الفساد المتواجد بمنظومة الدعم ككل، مضيفا أن أرقام الدعم بالموازنة لم ترتفع منذ العام الماضى حتى الآن، بسبب تخفيض الدعم من عدة جهات مثل الموارد البترولية، ما يتيح إمكانية إضافة المواليد الجدد دون عوائق مادية.

وأعلنت وزارة التموين تصحيح الأخطاء فى البطاقات من خلال الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر الإلكترونى لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

وأضافت الوزارة، فى بيان سابق، أنه يمكن أيضا لأصحاب البطاقات التى بها أخطاء التوجه من خلال مكاتب التموين، أثناء إضافة المواليد، حيث يتم تصحيح الأخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم.

وناشدت الوزارة المواطنين سرعة تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء حتى يتمكنوا من إضافة المواليد، واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم، منوهة بأن الموقع متاح للدخول عليه، وفى حالة عدم وجود البطاقة على الموقع تعلم أنها سليمة، وبنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة بها أخطاء.