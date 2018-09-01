«السيسي» يشيد بدعم الصين للتنمية في مصر خاصة بـ«العاصمة الإدارية»

بدأت ظهر اليوم السبت، مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، بحضور وفدي البلدين.

وأشاد «السيسي»، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، السبت، بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، مشيدًا كذلك بدعم الصين للتنمية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارة المتبادلة، بجانب القضايا السياسية والأمنية المختلفة والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لتصريحات السفير أسامة المجدوب سفير مصر لدى الصين.

وكان «السيسي»، قد وصل إلى بكين في ساعة مبكرة من اليوم السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام يشارك خلالها في منتدى «الصين/أفريقيا»، والذي يعقد على هامشه لقاءات ثنائية مع رؤساء عدة دول.