التحالف العربي يؤكد قبوله بنتائج التحقيق في غارة جوية بصعدة اليمنية

أكدت قيادة قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، اليوم السبت، قبول نتائج التحقيق في الغارة الجوية، التي استهدفت حافلة تقل أطفال في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها أطلعت على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، اليوم السبت، بشأن ما أُثير من إدعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية في التاسع من الشهر الماضي، في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن".

وعبرت قيادة التحالف عن أسفها لتلك الأخطاء، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت قيادة التحالف قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات.