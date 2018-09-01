أبدى المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، سامي مشعشع، استيائه من قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف أي تمويل للوكالة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن «هذا القرار يأتي في أسوأ وقت يمر به اللاجئون الفلسطينيون»، مشيرًا إلى ما وصفه بحالة الاستغراب والاستهجان التي واجه بها المجتمع الدولي هذا القرار.

وأضاف أن «هناك فشل سياسي كبير تجاه حل قضية سياسية مر عليها أكثر من سبعة عقود، ولا يجب أن يسحب هذا الفشل نفسه إلى مؤسسة تقدم خدمات للاجئين»، متابعًا: «نعتقد أن هذا القرار سياسي بامتياز؛ لإضعاف قضية اللاجئين».

وأوضح أن «الولايات المتحدة كانت أكبر متبرع للوكالة، وكانت دائمًا تشيد بعملنا، وبالخدمات التي نقوم بتقديمها»، مشيرًا إلى تحرك عدد من الدول بشكل فوري لتوفير الدعم والميزانيات اللازمة للوكالة بعد القرار الأمريكي.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، وقف أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بحجة أن طريقة عمل الوكالة معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه، وذلك حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.