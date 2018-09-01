«البث الإسرائيلي»: التحقيقات مع «نتنياهو» بقضايا الفساد قد تنتهي أواخر العام

قالت هيئة البث الإسرائيلية - حكومية - مساء أمس الجمعة، إن التحقيقات بتهم الفساد مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد يتم إنجازها مع نهاية العام الحالي.

ونقلت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن محللها المختص في قضايا الفساد، مردخاي جيلات، أن التحقيقات مع «نتنياهو» قد تنتهي مع نهاية العام الحالي، إذ أن رئيس الوزراء لن يخضع غالبا للتحقيق في «الملف 4000»، وتستعد الشرطة لتسليم الملف للنيابة العامة، خلال أسابيع.

وانتهاء التحقيق مع «نتنياهو» في قضايا الفساد، التي يواجهها سيتبعه رفع نتائج هذه التحقيقات إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، ليقرر إن كان سيغلق هذه الملفات، أو يحولها إلى المدعي العام لتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث، بأن المستشار القانوني للحكومة، يسعى للتركيز على القضايا المتورط بها «نتنياهو»؛ لذلك فقد يقوم بإغلاق ملف تحقيق ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، ونجله يائير، يتضمن شبهات لهما بالتشويش على مجريات التحقيق في قضية شركة «بيزك» «الملف 4000».

ويتعلق «الملف 4000» بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار لصالح شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار «نتنياهو» وأسرته بشكل إيجابي.

وحققت الشرطة، منذ ديسمبر 2016، مع «نتنياهو» أكثر من 10 مرات حول 4 ملفات فساد.

وسبق للشرطة، أن أوصت منتصف فبراير الماضي، بإدانة «نتنياهو»، في «ملف 1000»، المتعلق بحصوله على منافع من رجال أعمال، و«ملف 2000»، المتعلق بإجرائه محادثات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على توسع صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة.

ولكن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد «نتنياهو».

وإضافة إلى تلك القضايا، فإن الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة في القضية المسماة «الملف 3000»، وتتعلق بفساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وقوارب حربية من ألمانيا.