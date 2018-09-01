شهدت مراسم جنازة السناتور الأمريكي جون ماكين، اليوم السبت، في العاصمة واشنطن، "مفارقة"، تمثلت بحضور والدته المراسم على الرغم من أنها تجاوزت عمر الـ106 أعوام.

وأظهرت لقطات تصوير روبرتا ماكين على كرسي متحرك لرؤية تابوت ابنها في قاعة الكابيتول المستديرة بواشنطن، في مراسم حضرها العشرات من السياسيين الأمريكيين.

وظهرت "ماكين" بصحة جيدة، رغم كبر سنها الذي يصل لـ106 أعوام، كما ظهر عليها التأثر حين اقتربت من تابوت ابنها السيناتور السابق.

وتوفي السناتور الأمريكي جون ماكين عن 81 عاما، السبت الماضي، بعدما خسر صراعه مع مرض سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي.

وقد استحضر جون ماكين والدته في أحد كتبه، فقد كتب: "لقد نشأت أمي لتكون امرأة قوية ومصممة تتمتع بحياة كاملة وحاولت دائما الاستفادة من فرصها"، مضيفا: "لقد شجعت على القبول، بكل كرم وروح الفكاهة، المسؤوليات والتضحيات التي تطلبها لها اختياراتها، أنا ممتن لها على نقاط القوة التي علمتني إياها".

وتزوجت روبرتا من والد ماكين في سن 21 عاما وتنقلت معه خلال خدمته مع البحرية الأمريكية.