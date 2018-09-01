«الوفد» يواصل الترويج لـ«الأحوال الشخصية» فى المحافظات

يبدأ النائب الوفدى محمد فؤاد، الأسبوع المقبل، جولة ترويجية جديدة لمشروع قانونه بشأن الأحوال الشخصية فى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك قبل عودة جلسات البرلمان للانعقاد مطلع أكتوبر من العام الحالى.

وقال فؤاد، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن اللقاء المقبل سيكون فى محافظة المنيا فى التاسع من شهر سبتمبر الحالى، يليه لقاء فى محافظة الإسكندرية، ثم لقاء فى جنوب سيناء.

وأضاف أن الهدف من عقد هذه اللقاءات هو استطلاع آراء المهتمين والمعنيين من أبناء المحافظات الثلاث، حول القضايا الخلافية فى مواد مشروع القانون، بعد لقاءات عدة سبق تنظيمها الشهر الماضى فى عدد من المحافظات الأخرى.

وفى سياق متصل، دعا فؤاد مجلس النواب، فى لقاء على فضائية «صدى البلد» مساء أمس، إلى استطلاع رأى أساتذة الطب النفسى فى مواد مشروع القانون، معتبرا أن القانون الحالى انحرف عن هدفه الأساسى، حيث انحاز لفكرة المساواة على حساب العدالة، ما أفرز العديد من الأزمات، لذلك كان إعداد مشروع قانون جديد نتيجة واقعية للقناعة بوجود أوجه عدة للقصور.

وأشار النائب إلى أن النص فى مشروع القانون الجديد على خفض سن حضانة الطفل لا يعنى انتقال الحضانة إلى الطرف غير الحاضن عند بلوغ الطفل السن المحدد، بل ترك السلطة التقديرية فى ذلك منوطة بالقاضى، لتحديد الطرف الأحق بالحضانة، وهو أمر متعارف عليه عالميا، وتابع: «الطفل ليس شيئا مكتسبا لأى من الطرفين، ولا يجب اعتباره كذلك».

ورد على نقد مسألة ترتيب الأب مباشرة بعد الأم فى حضانة الطفل، قائلا: «من غير الطبيعى لرجل متزوج ماتت زوجته، أن يستيقظ ليجد طفلهما أخذ منه، وأصبح فى قائمة طويلة للحصول عليه، وليس أمامه إلا رؤيته 3 ساعات أسبوعيا، أى منطق أو عدل فى ذلك».