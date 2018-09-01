مقتل عشرات الحوثيين في محافظة البيضاء اليمنية

لقي 6 حوثيين مصرعهم، اليوم السبت، خلال استهداف الجيش اليمني ميليشياتهم بمفرق البياض بمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الجيش اليمني أفشل كذلك محاولة تسلل في جبهة قانية، وقُتل وأُصيب خلالها عشرات الحوثيين.

ومن جانبه، أكد القائد الميداني في جبهة الملاجم العميد أحمد بحيبح، أن قوات الجيش عثرت على مخزن سري للأسلحة في معسكر فضحة بمديرية الملاجم يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي محافظة صعدة، استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيات قادمة من مديرية سفيان إلى مثلث مران، في محاولة من الميليشيات لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها سابقا.