محافظ الأقصر الجديد يتسلم مهام عمله ويستقبله القيادات التنفيذية

توجه المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر الجديد، صباح اليوم السبت، إلى مبنى ديوان عام المحافظة لتسلم مهام عمله بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل محافظا للأقصر خلفا للدكتور محمد بدر محافظ الأقصر السابق، وكان فى استقباله عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر الجديد أن خدمة المواطن الأقصرى والنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، وعودة قطاع السياحة للتدفق مرة أخرى كسابق معدلاته تعتبر على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المستشار مصطفى محمد ألهم، من أبناء محافظة المنيا ومواليد عام 1954، وحاصل على بكالوريوس شرطة وليسانس حقوق عام 1976، وبدأ حياته كضابط شرطة ثم وكيلاً للنائب العام، ثم قاض وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيس محكمة ثم مستشار ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه سبق أن أعير إلى دولة الإمارات العربية لمدة 6 سنوات للعمل قاض.