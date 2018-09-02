زواج الأمير كونستانتين أمير بافاريا وسط حشد من المشاهير

تبادل الأمير كونستانتين أمير بافاريا، 31 سنة، سليل النبلاء، اليوم السبت، وخطيبته دينيس كايا بمقر النبلاء في سان موريتس بسويسرا أول قبلة بصفتهما زوجين أمام الكنيسة.

وأقيمت احتفالات الزفاف لاحقًا في دائرة خاصة من الأهل والأصدقاء بمدينة إنجادين السويسرية، ولم يسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى القاعة.

ويحتل الزوجان ضمن شجرة العائلة فيتلسباخ مكانة غير مرتفعة، فكونستانتين أمير بافاريا ليس من رؤوساء البيت البافاري الحاكم – حيث يتبوأ هذه المكانة منذ 1996 الدوق فرانتس هيرتسوج فون بافاريا.

كان والد كونستانتين الأمير ليوبولد فون بافاريا، بطل سباقات محترفًا، وعمل لصالح العديد من الشركات الكبرى لإنتاج السيارات.

ويرتبط البيت البافاري، بصلات قوية مع البيت الملكي السويدي، ومن هنا كان ليوبولد إشبين (شاهد تعميد) كارل فيليب، كما كان عضو مجلس أمناء منظمة الطفولة العالمية التي أسستها الملكة سيلفيا زوجة ملك السويد كارل جوستاف.