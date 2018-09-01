إصابة مسؤوليين محليين في انفجار بشرق أفغانستان

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أُصيب الحاكم الإداري لمديرية دُربابا التابعة لإقليم ننجرهار شرق أفغانستان، وقائد شرطة المديرية، اليوم السبت، في انفجار قنبلة بدائية الصنع استهدف سيارة كانت تقلهما.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مكتب حكومة الإقليم بيانا جاء فيه أن الانفجار وقع حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي واستهدف سيارة حاكم مديرية دربابا حميشة جول مسلم وقائد الشرطة نواب خان أثناء قيامهما بالمرور على المنطقة.

وأضاف البيان أن الانفجار نجم عن عبوة بدائية الصنع مزروعة على الطريق، ما أسفر عن تعرض المسؤولين الكبيرين لإصابات طفيفة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.