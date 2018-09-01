«البنتاجون»: إحراز تقدم في المحادثات مع «طالبان أفغانستان»

كشف راندال شريفير، المستشار في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ عن تسجيل تقدم في المحادثات مع حركة طالبان أفغانستان، جاء ذلك في كلمة ألقاها «شريفير» مساء أمس الجمعة، بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار «شريفير» إلى، أنهم احتاجوا مساعدة باكستان؛ من أجل إحضار «طالبان» إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: «لا شك بأننا احتجنا مساعدة باكستان من أجل إقناع طالبان وجلبها للجلوس على طاولة المفاوضات، وكذلك ممارسة الضغط عليها».

وقال «شريفير» في خضم حديثه عن حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية: «نرى دلالات عدة، تشير إلى حدوث تقدم في العملية السياسية».

ولفت إلى، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، يبحث عن سبل جديدة من أجل إعلان جديد لوقف إطلاق النار، قائلاً: «سنرى إن كانت طالبان ستلتزم بإعلان وقف إطلاق النار أم لا».

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن «غني»، وقفا لإطلاق النار مع حركة طالبان، لمدة 3 أشهر، شرط التزام الحركة بقرار الهدنة، غير أن الأخيرة لم تصدر أي تعليق بشأن مقترح الهدنة.

وبالتزامن مع عيد الفطر الماضي، في يونيو، أعلنت كابول هدنة مع «طالبان»، كانت الأولى التي تعلن فيها الحركة وقف هجماتها، منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان، وإسقاط حكم «طالبان» عام 2001.