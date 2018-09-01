تدشين وحدة استخبارات عسكرية كورية جنوبية جديدة

أطلقت كوريا الجنوبية وحدة استخبارات عسكرية جديدة، لتحل محل قيادة أمن الدفاع التي تم حلها الشهر الماضي بعد سلسلة من الفضائح، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقاد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونج يونج-مو، حفل إطلاق وكالة الاستخبارات العسكرية الجديدة تحت مسمى قيادة دعم أمن الدفاع، في مقرها في جواشون بمقاطعة كيونج كي صباح السبت.

وأول رئيس للقيادة الجديدة سيكون الجنرال، نام يونج-شين، الذي كان آخر قائد للاستخبارات العسكرية القديمة، وكان قد كُلف بقيادة الاستعدادات لإنشاء الوحدة الجديدة، وستضم الاستخبارات العسكرية الجديدة حوالي 2900 فرد، بدلا من 4300 في الجهاز القديم.

كما أمرت وزارة الدفاع 750 من ضباط الاستخبارات العسكرية السابقين بالعودة إلى وحداتهم الأصلية في الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وتم فصل نحو 240 ضابطًا بعد ثبوت تورطهم في 3 فضائح ضربت الاستخبارات العسكرية القديمة، وهي صياغة وثيقة لفرض حالة الطوارئ في أعقاب مظاهرات إسقاط الرئيسة السابقة، باك كون هيه ومراقبة المدنيين في أعقاب الاحتجاجات على غرق سفينة «سيول» في عام 2014، وعمليات تزوير الآراء على الإنترنت لدعم الحكومات المحافظة السابقة.