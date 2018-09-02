ساسي: الزمالك قادر على الفوز بالدوري

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أكد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك أن الفريق استعاد مستواه خلال الفوز على إنبي 4-1 في الجولة الخامسة بالدوري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النجوم 1-0 بالجولة الرابعة.

وقال ساسي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفرق الكبرى التي تنافس على الألقاب لا تقف على خسارة مباراة ، مشيرًا أن الزمالك لم يمتلك حظ أمام النجوم على الرغم من تقديم أداء جيد في المباراة.

وأضاف لاعب الزمالك :"كان بإمكاننا تسجيل أكثر من أربعة أهداف خلال المباراة، واللاعبون قدموا أداء جيد أمام إنبي".

وعن بداية المباراة كأساسيا، أوضح نجم المنتخب التونسي أن جروس المدير الفني للزمالك منحه إجازة طويلة بعد العودة من المشاركة في كأس العالم بالإضافة إلى خضوعه لتدريبات بدنية قوية للمشاركة مع الفريق.

وأوضح:" مازال مشوار الدوري طويل، وعازمون على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم والتركيز في كل مباراة لحصد النقاط".

وأتم:" لا يوجد فرق بين الدوري المصري والدوري التونسي، فالدوري المصري من أقوى الدوريات واكتسبت فرص للعب في الدوري المصري مع الزمالك".

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف.(طالع التفاصيل)