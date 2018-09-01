محافظ سوهاج يتفقد الشوارع ويتابع أعمال توسعة الكورنيش الغربي

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج في أولى جولاته التفقدية عقب توليه منصب محافظ سوهاج بجولة تفقدية بميدان الثقافة ومشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج والذي يمتد من أمام مديرية التربية والتعليم وحتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج.

وأكد الأنصاري على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي يمثل شريان مروري حيوي لأبناء المحافظة، وأحد المشروعات التي ستوفر عدد من فرص العمل من خلال المحلات التجارية التي يتم إنشائها أسفل التوسعة وتقدر بـ210 محلات تجارية.

ووجه الأنصاري مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية حتى يتم الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن لما يمثله من أهمية للمواطنين.