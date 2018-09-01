محافظ القاهرة: التنسيق مع الشرطة لإعادة الانضباط في الشوارع

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التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، ووفد مرافق له.

وشدد محافظ القاهرة، على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والأمن العام والشرطة؛ لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بكل أحيائها والتصدي للمخالفات والتجاوزات والإشغالات وفرض القانون وتطبيقه بكل حزم.

وفي نفس السياق، عقد محافظ القاهرة عددًا من الاجتماعات مع قيادات محافظة القاهرة ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات؛ للتعرف على خطط الإدارات والمعوقات التي تواجهها.

ونوه إلى ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة والتفاعل مع مشاكل المواطنين والعمل على حلها.