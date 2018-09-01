الشرطة البريطانية توجه تهمة القتل لرجل قتل خطيبته السورية ووالدتها

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وجهت الشرطة البريطانية تهمة القتل لرجل أردى خطيبته السابقة ووالدتها في مدينة سوليهل البريطانية.

وعُثر على رنيم عودة (22 عاما) وهي أم لطفل في الثانية من عمره، ووالدتها خولة سليم( 49 عاما) مقتولتين في شارع "نورث داون" في الساعات الأولى من يوم الاثنين في المدينة.

واعتقلت الشرطة جانباز تارين (21 عاما) في منطقة سبارك هيل في المدينة الخميس بعد جهود مكثفة لشرطة وست ميدلاندز.

يذكر أن تارين، وهو أفغاني يعيش في المملكة المتحدة بشكل قانوني، ليس هو والد ابن رنيم.

وقد طُعنت رنيم ووالدتها ( من مواليد سوريا) حتى الموت في منزل سليم في شارع نورث داون في مدينة سوليهل.

وأثبتت فحوص ما بعد الوفاة أنهما قتلتا جراء تعرضهما لطعنات متعددة.

وأشادت المحققة كارولين كورفيلد من شرطة وست ميدلاندنز باستجابة المجتمع المحلي لنداءاتها التي أسفرت عن اعتقال وتوجيه التهم لتارين.

وأضافت "أود أن أشكر شخصياً كل من دعمنا في هذه الظروف".

وأردفت " ما زالنا نقدم دعمنا الكامل لعائلة رنيم وخولة ونبلغهم بكافة التطورات".

وقال صهر رنيم إن" العائلة تقدر بصدق كل ما تفعله الشرطة لتحقيق العدالة لخولة ورنيم"، كما ترغب بشكر المواطنين في برمنغهام وكل من دعمنا في هذا الوقت العصيب.