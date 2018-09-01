أدت القاضية الباكستانية طاهرة صفدار، اليوم السبت، اليمين الدستورية كرئيسة للمحكمة العليا في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)؛ لتصبح بذلك أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في البلاد.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أن «صفدار» أدت اليمين أمام حاكم الإقليم، محمد خان أتشاكازي. وكان رئيس المحكمة العليا في عموم البلاد، ميان ساقب نزار، قد أكد ترشيح صفدار لرئاسة محكمة بلوشستان العليا في يوليو الماضي.

وتحل «صفدار» محل القاضي نور محمد مسكانازي، الذي انتهت فترة رئاسته للمحكمة أمس الجمعة.

ويشار إلى أن «صفدار» كانت أيضا أول امرأة تعمل قاضية مدنية، حسب موقع محكمة بلوشستان العليا.

وولدت «صفدار» في مدينة كويتا (أكبر مدن بلوشستان) في 5 أكتوبر1975، وتخرجت في كلية القانون في المدينة نفسها، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة بلوشستان. ومن المقرر أن تظل «صفدار» رئيسة لمحكمة بلوشستان العليا حتى 4 أكتوبر 2019، حسب «جيو نيوز».