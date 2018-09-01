بايرن وفولفسبورج يقتسمان صدارة البوندسليجا

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اقتسم فريقا بايرن ميونخ وفولفسبورج صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

وتغلب بايرن على مضيفه شتوتجارت 3 /صفر وفاز فولفسبورج على مضيفه باير ليفركوزن 3 /1.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على ضيفه فرايبورج 3 /1 و فيردر بريمن على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 2/1 وتعادل نورنبرج مع ماينز 1 /1 واوجسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة.

وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا تقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن في الدقيقة 37 ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 62 واختتم توماس مولر التسجيل في الدقيقة 76.

ورفع بايرن حامل اللقب رصيده إلى ست نقاط ليقتسم الصدارة مع فولفسبورج وظل شتوتجارت بلا رصيد من النقاط في المركز السادس عشر.

وسيطر بايرن بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وشكل الفريق خطورة مستمرة على مرمى أصحاب الأرض مستغلا سرعة ومهارة فرانك ريبيري في الجهة اليسرى.

ومرت أول عشرين دقيقة من المباراة وسط استحواذ كامل من النادي البافاري لكن دون ان ينجح الفريق في الوصول لشباك الحارس رون روبرت زيلر.

وجاءت الدقيقة 37 لتشهد هدف السبق للنادي البافاري عن طريق الوافد الجديد ليون جوريتسكا عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة بالكعب من روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول كان ماتس هوميلز قريبا من تسجيل الهدف الثاني لبايرن عبر ضربة رأس قوية ولكن روبرت زيلر وقف له بالمرصاد.

وكاد ديفيد الابا أن يحرز الهدف الثاني لبايرن بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر ضربة حرة نفذها بشكل رائع ولكن القائم الأيمن لمرمى شتوتجارت وقف له بالمرصاد.

وضاعت فرصة جديدة لبايرن في الدقيقة 53 إثر ضربة ركنية نفذها جوشوا كيميتش من الناحية اليمنى وارتقى لها جوريتسكا برأسه لكن لكرة مرت مباشرة بجوار المرمى.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة من توماس مولر على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية زاحفة عرفت طريقها للشباك.

وتكفل توماس مولر بالهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76 بعدما تلقى تمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ومرت أخر عشر دقائق وسط مزيد من الهجمات من جانب بايرن لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز النادي البافاري بثلاثة أهداف دون رد.

وعلى ملعب باي ارينا تقدم ليون بايلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 24 ولكن الرد جاء قاسيا من فولفسبورج حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف متتالية.

وأدرك فولفسبورج التعادل بنيران صديقة حيث سجل رمضان اوفوق لاعب ليفركوزن هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 ثم تكفل فوتر فيجورست وريناتو ستيفن بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و60.

وحقق فولفسبورج فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظل ليفركوزن بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا حقق هوفنهايم فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم دومينيكي هيانتز بهدف لفرايبورج في الدقيقة 36 ولكن ادم شالاي رد بهدفين لهوفنهايم في الدقيقتين 50 و63 قبل أن يحرز اندريج كراماريتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع وظل فرايبورج بلا رصيد من النقاط في المركز السادس عشر طالع التفاصيل