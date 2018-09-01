ضبط صاحب مخزن لحيازته 2000 لتر سولار مدعم في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط «م.ا» 55 عاما، صاحب مخزن مواد بترولية بدون ترخيص، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، غرب المحافظة، وبحوزته 2000 لتر سولار مدعم.

ووفقا لبيان أمني، صادر عن شرطة الثغر، فإن ذلك جاء بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين في الإسكندرية؛ حيث ورد إليها بلاغا بقيام المقبوض عليه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة.

وتحرر بالواقعة محضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.