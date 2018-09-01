قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خفض الدين العام أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، مشيرًا إلى استهداف الوزارة خفض الدين العام في العام المالي 2018/2019 إلى 92%.

وأضاف «معيط»، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم السبت، أن الدولة تستدين لتسديد أعباء الديون الشديدة، إلا أنها تعمل حاليًا على خفض الدين لجعل إيرادات الدولة كافية لمصروفاتها، من خلال وضع استراتيجية لخفض الدين والسيطرة عليه.

وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف خفض الدين إلى أقل من 80% بحلول عام 2021/2022، إلا أن الرئيس «السيسي»، وجه بالإسراع أكثر من ذلك واتخاذ إجراءت لخفض الدين بما يفيد مسقبل البلاد.