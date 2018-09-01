علق الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، على الاشتباكات التي نشبت أمس بقرية «دمشاو هاشم» اعتراضًا على بناء كنيسة هناك، متسائلًا: «المحتجون على بناء كنيسة لماذا أحدثوا التلفيات في المنازل؟».

وقال أسقف المنيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، إن ما حدث أمس يعد تطورًا نوعيًا، موضحًا: «لقد شهدنا أمس تظاهر واعتداءات وهتافات تحريضية حتى لا يفكر أقباط القريةفي إنشاء كنيسة».

وواصل: «لم يكن هناك أي إجراءات تدبيرية أو وقائية لمنع حدوث هذه الواقعة بالرغم من تداول أنباء عنها حدوثها منذ عدة أيام».

وأشار إلى حدوث هذه الواقعة في 2005، واضطرار بعض الأسر المسيحية إلى مغادرة القرية حينها، معقبًا: «عدم معاقبة المعتديين في تلك الواقعة ترك خلفية سلبية أدت إلى تكرارها مجددًا بالأمس».

وأضاف أن معاناة الأقباط فيما يتعلق بالكنائس تندرج إلى عدة مستويات؛ الأول طول المدة التي تستغرقها الإجراءات المعقدة لإنشاء كنيسة جديدة، والتي قد تصل إلى عشرات السنوات، والآخر صعوبة فتح الكنائس المغلقة، والأخير مهاجمة بعض المفتوح منها والاعتداء على المصليين خلال الصلاة.

ووقعت اشتباكات أمس الجمعة، بين أقباط ومسلمين في قرية «دمشاو هاشم» بالمنيا، بعد أن اعترض الطرف الثاني على بناء كنيسة بدون ترخيص وإقامة الصلاة فيها دون موافقة الأمن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإحداث تلفيات بـ4 منازل.