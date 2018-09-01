تركيا: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

قال مكتب الحاكم المحلي، اليوم السبت، إن اثنين على الأقل من مقاتلي حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، تم تحييدهم في غارات جوية عسكرية تركية في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، وكثيرا ما تستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» في بياناتها للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

وكان الجيش التركي، قد أعلن أمس، أنه تم تحييد 86 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرق تركيا على مدار الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لوكالة الأناضول، في حملة الإرهاب التي استمرت لأكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني، الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولًا عن مقتل حوالي 40 ألف شخص.